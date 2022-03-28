28日，在日本央行宣布無限量緊急購債之後，日圓兌美元匯價是2015年12月以來，首次貶破123價位。

2022年以來，目前是第2次日本央行提出，將以0.25%價位無限量購買政府公債，壓抑長天期利率進一步上升。28日，日本10年期公債殖利率一度小升0.015%至0.25%，創2016年元月以來盤中最高水位。

同時，日圓應聲貶破123價位，來到123.89左右。匯銀人士認為，日本央行與美國聯準會對利率決策南轅北轍，市場資金重新擁抱美元，日圓則反手遭拋售。