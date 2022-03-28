《國際金融》貶破123 日圓探逾6年低 16:382022/03/28 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 28日，在日本央行宣布無限量緊急購債之後，日圓兌美元匯價是2015年12月以來，首次貶破123價位。 2022年以來，目前是第2次日本央行提出，將以0.25%價位無限量購買政府公債，壓抑長天期利率進一步上升。28日，日本10年期公債殖利率一度小升0.015%至0.25%，創2016年元月以來盤中最高水位。 同時，日圓應聲貶破123價位，來到123.89左右。匯銀人士認為，日本央行與美國聯準會對利率決策南轅北轍，市場資金重新擁抱美元，日圓則反手遭拋售。 《日股》居高思危 日經失2萬8 日圓跳水驚見0.239元 創23年半新低 #123 #日圓 #貶破 #以來 #價位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日圓爆貶 揭露亞幣空頭危機 22:432022/03/27 財經 日圓貶破122 套利交易再起 04:102022/03/28 金融．稅務 日本地王今年公告地價下跌 18:332022/03/23 財經 5G需求增＋缺料 中、高階手機 去年市占創高 04:102022/03/28 產業．科技 日圓破低 瑞銀財富管理：美日利差擴大 13:312022/03/25 財經 外匯探搜－美元兌日圓匯率 今年會見雙向波動 04:102022/03/26 產業特刊 謝金河：龍頭失威 台股弱勢冠全球 20:002022/03/27 財經 熱門股－凌通 MCU市場供不應求 04:102022/03/24 證券．權證 《韓股》多空勢均力敵 KOSPI收平 16:182022/03/28 財經 《日股》漲多賣壓湧 日經連10紅美夢碎 12:372022/03/28 財經 圓方達 推超光波電位治療器 04:102022/03/23 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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