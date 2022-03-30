周二美股主要指數全面勁揚，道瓊指數和標普500指數連漲第4個交易日，標普500指數並擺脫了修正區。投資人對俄羅斯與烏克蘭談成和平協議的進展樂觀以待。原油等大宗商品價格回落，緩解對通膨不斷高漲與聯準會升息路徑的擔憂。但仍有跡象顯示，市場對聯準會可能做出錯誤政策，進而導致經濟放緩或甚至衰退感到不安，備受關注的美國2年期與10年期公債殖利率曲線一度「倒掛」，為2019年9月以來首見。

★主要指數

道瓊工業指數漲338.30點或0.97%，收在35,294.19點，盤中一度上揚416點。

標普500指數漲56.08點或1.23%，為4,631.60點，為今年1月中旬以來首度站回4,600點大關，並宣告脫離修正區，而今年以來的跌幅已收斂至不到3%。

那斯達克指數漲264.73點或1.84%，為14,619.64點。

費城半導體指數大漲78.41點或2.21%，收在3,625.58點。

★消息

俄羅斯與烏克蘭周二在土耳其舉行新一輪面對面談判，並取得戰事爆發以來最具體的進展。俄羅斯承諾將大幅縮減在烏克蘭首都基輔與烏國北部地區的軍事行動，且不反對烏克蘭加入歐盟。烏克蘭則承諾願意成為中立國與非核國以換取安全保障。此外，雙方亦展現促成兩國元首面對面協商的意願，這些建立互信的進展為終止俄烏戰爭的前景帶來曙光。

俄烏停火談判取得重大進展，以及上海封城恐削弱用油需求，周二布蘭特原油期貨收跌2.25美元或2%，為每桶110.23美元，盤中一度大跌6.79%，跌至每桶104.84美元。美國原油期貨價格收跌1.72美元或1.6%，為每桶104.24美元，盤中一度重挫逾7%，跌破每桶100美元大關，最低觸及98.44美元。

美國兩年期與10年期公債殖利率曲線盤中短暫「倒掛」，為2019年9月以來首見，顯示投資人認為聯準會將採取激進的緊縮政策，可能導致美國經濟大幅放緩或陷入衰退。兩年/10年期債息差一度達到負3個基點，但尾盤拉回至正4.43個基點。較長期債息若低於短期債息，表示市場對未來經濟成長缺乏信心，而10年期與2年期債息曲線倒掛，向來被視為是經濟即將衰退的前兆。

美國經濟諮商局公布，美國3月消費者信心指數為107.2，高於2月修正後105.7，並高於市場預測中值107，顯示雖然美國民眾對創下40年新高的通膨感到不安，但強勁的勞動力市場仍給消費信心帶來提振。

美國勞工部公布2月職缺達1126.6萬個，略高於1月的1126.3萬個，並遠超出市場預期的1100萬個。(2-1)