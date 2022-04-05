科技股領漲 華爾街收高 道瓊上揚103點 06:302022/04/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科技股領漲 華爾街收高 道瓊上揚103點(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街今天在科技龍頭股領漲下收高，此時美國官員誓言，將對俄羅斯入侵烏克蘭實施進一步制裁。 道瓊工業指數上揚103.61點或0.30%，以34921.88點作收。 標準普爾指數漲升36.78點或0.81%，收在4582.64點。 科技股那斯達克指數勁揚271.05點或1.90%，收14532.55點。 費城半導體指數漲58.31點或1.73%，收3424.95點。（譯者：張佑之）1110405 《港股》港股連三紅 汽車內房彈升 《港股》科技、醫藥領跌 恆指連三紅止步 #點或 #領漲 #華爾街 #收高 #34 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場憂心俄烏戰事及通膨 美股收黑道瓊重挫550點 05:402022/04/01 財經 桃園34校全市招生 偏鄉學校用特色吸引學生 16:442022/03/30 寶島 《國際金融》跟漲全球 歐股有朝氣 16:082022/03/29 財經 股匯不同調！新台幣連七貶 續創近16個月新低 17:432022/03/29 財經 《港股》港股再升1.12% 融創中國崩塌 16:592022/03/29 財經 《日股》居高思危 日經失2萬8 16:082022/03/28 財經 《國際金融》歐股小彈0.22% 油氣股大跌 16:092022/03/31 財經 俄烏談判帶來希望 美股上揚 道瓊上漲94點 05:512022/03/29 財經 俄烏談判進展帶來希望 美股大漲 道瓊上漲338點 06:012022/03/30 財經 Lululemon加入運動鞋戰場 04:102022/04/04 全球財經 《日股》漲多賣壓湧 日經連10紅美夢碎 12:372022/03/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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