華爾街今天在科技龍頭股領漲下收高，此時美國官員誓言，將對俄羅斯入侵烏克蘭實施進一步制裁。

道瓊工業指數上揚103.61點或0.30%，以34921.88點作收。

標準普爾指數漲升36.78點或0.81%，收在4582.64點。

科技股那斯達克指數勁揚271.05點或1.90%，收14532.55點。

費城半導體指數漲58.31點或1.73%，收3424.95點。（譯者：張佑之）1110405