俄烏戰爭烏雲罩頂，衝擊全球投資氣氛，雖然同樣面臨信心危機，但資金在成熟新興市場的動向卻是南轅北轍。根據最新統計，整體新興市場基金已連續第11周吸引國際資金進駐，新興亞洲基金持續擔綱吸金主力，在上周以12.33億美元的資金淨流入金額躍居全球股票基金吸金王。與原物料連動較高的拉丁美洲基金，單周買氣更逆勢翻揚三倍至1.33億美元，新興歐非中東基金也是連續3周獲資金青睞。反觀鄰近戰線的歐股基金，卻已連續3周遭到外資提款，上週大失血66.79億美元，創下2014年以來單周最大賣壓。美股基金的資金動能亦由正翻負，淨流出2.74億美元。摩根多重收益型產品經理張瑜倫指出，俄烏戰火未歇，市場對戰事轉為持久的疑慮擴大，風險趨避意識上升導致全球股市震盪加劇。不過從資金動能來看，包括新興亞洲、拉丁美洲和歐非中東等區域，在上週仍持續吸引資金進駐，反映新興市場現階段價值面的優勢。近期全球股市隨俄烏戰爭發展而震盪劇烈，導致美國散戶投資人的情緒指標再度動盪，對股市淨看多相對於靜看空的比例，也再度低於負20％的極度悲觀區域。不過張瑜倫分析，根據2009年以來觀察，該指標曾20次落入此一區域，但MSCI全球指數在隨後3個月、6個月與一年，平均報酬率分別達7.4％、12.7％和18.6％，正報酬機率皆逾八成，顯示當散戶過度看空股市時，股市長期投資價值浮現，當前股價反而提供投資人分批布局風險性資產的機會。此外，美國聯準會主席上周重申維持3月升息計畫，亦持續牽動市場投資情緒，張瑜倫強調，最新利率期貨顯示今年累積升息次數超過4次，回顧觀察1981年以來聯準會升息4次以上的9個年度，標普500指數當年度平均報酬仍有2.7％，顯見股市在經歷短期波動之後，未來仍可望延續向上趨勢。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，烏俄地緣政治情勢持續為過去一周影響市場的主要因子之一，多數金融資產也隨著事態發展上下起伏。觀察過去經驗，如包括2003年伊拉克戰爭、2011年阿拉伯之春與2014年烏克蘭克里米亞危機等性質較類似的地緣政治事件，美股標普500指數雖在事件發生之初多有大小不一的跌幅，但在事件過後1至6個月，大多可在消化反映相關影響後，陸續恢復轉正。 謝佳伶表示，觀察此事件除有對市場情緒面帶來的影響外，由於俄羅斯與烏克蘭均為全球能源、原物料出產大國，而相關衝突及帶來制裁可能會衝擊包括煤炭、石油與天然氣，甚至是糧食與金屬等對全球的出口；根據過去經驗，相對較高的油價可能對於經濟成長帶來影響，可能加劇通膨、供應鏈等狀況，故事件後續發展仍應密切留意。