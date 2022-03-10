載運超過11公噸物資的巴西空軍運輸機KC-390今天飛抵波蘭華沙，以援助俄烏戰爭的難民，並營救從烏克蘭撤出的巴西僑民，這架運輸機預計明天返回巴西首都巴西利亞。

這架KC-390於7日從巴西利亞飛往波蘭華沙，途經東北部城市雷西夫（Recife）、西非外海的維德角（Cabo Verde）和葡萄牙里斯本（Lisboa）。

除了接運居住在烏克蘭的42名巴西僑民外，巴西政府還將營救23名烏克蘭人和1名波蘭人，他們已獲得入境巴西的人道主義簽證。此外，還有6隻屬於這些家庭的貓犬，巴西政府免除了飼主出示國際獸醫證明的規定。

這架空軍運輸機共載運11.6公噸的捐贈物資，包括50台巴西技術及製造的淨水器，每天可淨化約30萬公升水；50組太陽能電池板自主供應能源設備；約9公噸（相當於36萬餐）高營養脫水食物，以及半公噸基本用品和醫療用品。

根據巴西衛生部，發送的醫療用品包括用於高血壓和糖尿病等患者的基本藥物、抗生素、退燒藥、抗過敏藥、補液鹽和緊急情況用品、防護口罩和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）測試劑等，約2萬項醫療物品用於援助難民。

KC-390是在南半球研製的最大軍用飛機，也是巴西國防戰略項目之一，已用於其他特殊人道主義援助任務，例如2020年前往黎巴嫩和2021年前往海地。

這次運輸任務是司法和公共安全部、國防部、外交部和衛生部之間的部際行動。

外交部、司法和公共安全部3日發布一項法令，規定為烏克蘭公民和受俄烏戰爭影響或流離失所的無國籍人，授予6個月的臨時簽證和用於人道主義目的的2年居留許可。（編輯：郭中翰）1110310