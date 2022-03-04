「股神」巴菲特大舉押注蘋果讓他在短短6年內就爽賺千億美元，如此豐厚的回報讓人直呼蘋果已經成為巴菲特的「新可口可樂」，巴菲特對蘋果的喜愛料將長長久久。

巴菲特的控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）自2016 年起開始購買蘋果公司股票，到了2018年中即以360億美元積攢了5%的蘋果股權。隨著這家科技巨頭股價飆漲，巴菲特持有的蘋果股票價值已經突破1600億美元，在短短6年內，其帳面報酬已經超過1000 億美元。

投資蘋果的利潤如此豐厚，讓人聯想起了巴菲特投資最早、投資最久的股票-可口可樂。

自1988年巴菲特開始買進可口可樂股票以來，這家消費巨頭的股價已經飆漲逾2000%，直到現在波克夏仍然持有4億股的可口可樂股票，在其所有持股部位中排名第四大。

波克夏的股東、Smead Capital Management投資長Bill Smead表示，巴菲特在蘋果身上也享有了「可口可樂的美好時刻」，在巴菲特擁有蘋果和可口可樂股票的頭5到7年，這兩支股票都漲了很多。

投資像蘋果已經高漲的股票似乎有違巴菲特眾所皆知的價值投資原則，但這個看似不符合其性格的做法卻成為他過去十年來最好的投資。

當新冠疫情重創波克夏的保險和能源等其他事業支柱時，蘋果股票成為了波克夏安然度過這場危機的重要角色。如今高齡91歲的巴菲特已經成為蘋果的超級粉絲，直呼蘋果是驅動其龐大事業王國的「四大巨頭」之一。

Edward Jones專門研究波克夏的分析師James Shanahan表示，蘋果毫無疑問就是波克夏擊出的本壘打。巴菲特以當前市價約四分之一的平均價格取得了大部分的蘋果部位。

蘋果的庫藏股策略也讓波克夏的所有權隨著蘋果所賺的每一塊錢而增加。波克夏去年雖然減持蘋果部位，但其持股比例仍從2020年底的5.27%擴大至去年底的5.43%。此外，波克夏多年來也定期從這家科技巨頭獲得股利，平均每年進帳約7.75億美元。

如果從巴菲特第一次買進可口可樂股票時所說的話來推敲，便不難發現波克夏對蘋果的喜愛將持續長長久久。巴菲特在1988年的年度投資人信函中曾寫道：「1988年我們大舉買進了聯邦住房抵押貸款公司（房地美的舊名）和可口可樂。我們預期將長期持有這些證券。事實上，當我們擁有部分的優秀企業和優秀管理層時，我們最想要的是永遠持有。我們與那些在公司表現良好時急於出脫套利的人正好相反。」