央行總裁楊金龍10日財委會業務報告書面報告中，公布去年上半年淨買匯87.3億美元，下半年淨買匯3.9億美元，全年合計淨買匯91.2億美元，即4月若美國財政部發布匯率報告，我原符合其三項匯率操縱國條件，將降為二項。

楊金龍表示，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來新台幣對美元匯率波動度，小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。因此，去年仍進場淨買匯91.2億美元。

根據美國財政部每年約4月及10月各發布一次的全球貿易夥伴匯率報告，以三項指標判定是否操縱匯率提高貿易競爭力，三項全符合即列入匯率操縱國。

三項標準為經常帳順差占全國生產毛額（GDP）逾2％、對美貿易順差達到200億美元以上、全年單邊干預匯率超過GDP的2％。去年我三項全部符合，暫列「加強觀察名單」，今年4月若發布，第三項將可望剔除，降為二項符合的「一般觀察名單」。

楊金龍指出，今年以來因聯準會（Fed）貨幣政策轉趨鷹派，及美國公債殖利率上揚，加上近期爆發俄烏戰爭，資金流向美元等避險貨幣，帶動國際美元指數自去年11月9日的93.955，大幅上升至今年3月7日99.249，今年累計上漲3.74％，新台幣雖貶值1.98％，較其貨幣表現仍相對穩定。