根據媒體報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭，導致全球最大資產管理公司貝萊德在俄國的持有部位已經損失170億美元。

到1月底，貝萊德客戶持有逾182億美元俄國資產。不過股市關閉與歐美國家對俄國實施制裁，使得多數資產無法出售，也讓該基金管理公司被迫大幅進行資產減記。

貝萊德在2月28日已暫停買進所有俄國資產，並且公布與該國相關持有部位也降至占其管理資產規模的不到0.01％。