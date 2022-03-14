貝萊德在俄曝險 損失高達170億美元 10:422022/03/14 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據媒體報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭，導致全球最大資產管理公司貝萊德在俄國的持有部位已經損失170億美元。 到1月底，貝萊德客戶持有逾182億美元俄國資產。不過股市關閉與歐美國家對俄國實施制裁，使得多數資產無法出售，也讓該基金管理公司被迫大幅進行資產減記。 貝萊德在2月28日已暫停買進所有俄國資產，並且公布與該國相關持有部位也降至占其管理資產規模的不到0.01％。 俄企欠國際銀行 逾1,210億美元 軍援烏克蘭 美總統拜登授權再撥2億美元 #貝萊德 #俄國 #億美 #損失 #持有部位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IMF稱俄羅斯經濟將深陷衰退 10:122022/03/14 財經 俄烏第四輪談判最快今登場 耶路撒冷是首選 04:102022/03/14 國際大事 烏克蘭副總理呼籲 盼華碩暫停在俄業務 04:102022/03/13 全球財經 攻烏情報出包 傳普丁軟禁2高官 04:102022/03/13 話題觀察 股價指數期貨贏家專欄－富時100期 抗波動利器 04:102022/03/14 證券．權證 關係緊繃 美遭俄網攻風險升 04:102022/03/14 全球財經 歐盟將提第4波制裁措施 禁止向俄羅斯出口奢侈品 04:372022/03/12 國際 《國際金融》俄國有意談判 美股期貨上漲、油價下跌 09:082022/03/14 財經 訪興達電廠 高雄市議長要求賠償 04:102022/03/12 政治要聞 俄國寡頭遭制裁 英女王恐收不到地租 22:472022/03/13 財經 油價飆高反效果 恐釀需求破壞 04:102022/03/14 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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