美國總統拜登與中國國家主席習近平18日視訊會談，拜登警告北京若供俄羅斯物資以支應侵略烏克蘭，將有重大影響與後果；白宮暗示必要時不排除搬出二級制裁。

「紐約時報」引述拜習視訊後以不具名方式向媒體簡報的美方高層指出，在將近2小時的視訊裡，拜登向習近平闡述美國與盟邦在俄國侵烏以來所祭出的制裁，還給出明確理由稱一旦中方做出支持俄國侵烏之舉，也會嘗到類似的沉重代價。

● 北韓前例 美憂北京說一套做一套

紐時指出，拜習視訊讓美國尋求中國協助孤立俄國的努力達到頂點。在本週的內部討論裡，拜登政府官員們憂心北京試圖兩面討好，即一方面公開敦促各方冷靜、克制，然私底下悄悄奧援俄國強化彼此關係。

一些人還舉中國與北韓往來為例，一面要對方停止核武計畫，但一面又提供能源與其他援助以彌補遭聯合國的制裁損失。

白宮暗示若北京支持俄羅斯，美國可對中國施加所謂「二級制裁」（secondary sanctions），意即針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體，縱然相關交易不存在任何美國連接點，仍可額外制裁，迫使非美國實體在制裁國家市場和美國市場、供應鏈服務中作選擇。

然而紐時認為世界第2大經濟體的中國，量體巨大且與各國經貿緊密，制裁中國對全球經濟的反彈力道衝擊，遠非制裁俄國可比擬，屆時勢必會有一堆國家與企業跑來遊說，盼不要制裁。

美方官員表示，俄國總統蒲亭盼從中國取得經濟援助、軍事裝備與口糧等供部隊配給。

● 拜習視訊同日 俄國防部與中國大使會談

美歐把中國視為俄烏衝突走向的關鍵角色，似乎促成停火並重燃更多外交對話抑或讓俄國增添侵烏動能，都在習近平動念之間。

然而習近平在與拜登視訊時傳達的是不願見到在當前全球經濟、疫情嚴峻之際實施全方位、無差別制裁，還說「一個巴掌拍不響、解鈴還須繫鈴人」「形勢越復雜，越需保持冷靜和理性，為政治解決留餘地」。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，俄國國防部表示，副部長佛明（Alexander Fomin）與中國駐俄羅斯大使張漢暉18日舉行會談。俄國稱會談是應中方所請，會談期間雙方討論「雙方共同利益的當前議題」。但報導未提有無觸及軍援。

● 烏克蘭：與俄和談恐還要好幾週

另一方面，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，縱有跡象顯示莫斯科立場已不再鐵板一塊，但與俄國的和談可能至少還要好幾週時間。

身兼烏俄談判代表的波多利雅科表示，雙方談判核心議題包括烏國的安全保障、停火、撤軍，乃至爭議領土的政治解決方案，「這個過程可能會拖更久，有些是我們斷不會妥協的，因為我們不會放棄任何土地」。

不過烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）接受電視訪問時表示，烏克蘭當局將在與俄國談判結束後，討論基輔自身的歐洲-大西洋展望表述方式。這個展望攸關基輔尋求加入北約。

他指出，烏克蘭的歐洲-大西洋展望載於憲法，需視烏俄談判走向，看看有無修憲必要。