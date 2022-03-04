因上季虧損加大，Grab最新收盤價暴挫37%，成交量擴大到過去1個月以來平均值的4倍。在美國那斯達克掛牌才3個月的Grab，股價最高曾達17美元附近，現在只剩3.28美元，下修幅度高達8成，同時市值也跌掉220億美元。

這家東南亞網約車以及餐飲外送新創公司，2021年12月初是藉由SPAC(特殊目的收購公司)方式上市，因創SPAC上市最大規模，還因此喧騰過一陣子。

背後有日本軟銀以及美國Uber兩大主要股東在撐腰的Grab，其實從成立起迄今從沒真正地賺過錢。總部位於新加坡的Grab，上季營收大縮水44%，同時淨損高達10.6億美元，是市場預估虧損6.45億美元的1.6倍。

受到新冠疫情影響，網約車生意變得是一落千丈。因此，Grab順勢擴大餐飲外送業務以維持營運。根據倫敦調研單位Euromonitor International計算，到2025年時，東南亞線上食品雜貨市場規模，可望從2020年的41億美元，大增3倍左右至119億美元。

雖然用戶在Grab平台上的花費一點一滴在增加，但營收始終無法轉化為獲利。Grab上季的送貨業務進帳金額僅有100萬美元，那是因為Grab會先從營收中，扣除給司機以及使用者的獎勵金。所以，每季獲利數字都會隨著這些獎勵金的多寡而大幅波動。

為抓住旗下送貨司機還有使用者的心，Grab上季狂發獎勵金，共超過以往兩倍達5.835億美元。2021一整年，Grab這些支出從2020年的12.4億美元，大增至17.8億美元。

調研單位LightStream Research表示，沒想到Grab會在獎勵金上砸這麼多錢。這表示同業競爭壓力大，生意不好做外，想要獲利也很難。

約10年前成立於馬來西亞的Grab，長期以來一直被視為東南亞最具發展潛力的新創公司之一，最初的商業模式可說是大馬版的Uber。在強龍壓不過地頭蛇，美國Uber在經過多年努力後未果，終於在2018年忍痛退出東南亞市場，並將業務賣給Grab。

當時，Uber並沒有放棄賺錢機會，反而願意掏錢出來入股Grab，股權還一度達3成左右。

放眼未來，Grab的挑戰者愈來愈多，也愈來愈大，其中包括東南亞最大網路業者Sea，以及印尼同業，即將在2022年赴美掛牌的GoTo等等。