谷歌8日宣布以54億美元現金收購網路資安業者Mandiant，期望Mandiant壯大谷歌雲端實力來對抗微軟。谷歌對Mandiant出價每股23美元，與媒體報導微軟參與競購前的股價相比溢價53％。谷歌雲端事業年營收超過190億美元，但每年虧損數十億美元。Mandiant專攻網路攻擊對策及網路資安測試。