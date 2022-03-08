谷歌投資54億美元收購網路資安業者Mandiant 22:422022/03/08 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌8日宣布以54億美元現金收購網路資安業者Mandiant，期望Mandiant壯大谷歌雲端實力來對抗微軟。谷歌對Mandiant出價每股23美元，與媒體報導微軟參與競購前的股價相比溢價53％。谷歌雲端事業年營收超過190億美元，但每年虧損數十億美元。Mandiant專攻網路攻擊對策及網路資安測試。 《國際產業》季損加劇 Grab掛牌3個月220億美元蒸發 台股吸睛！外資連四月淨匯入破新台幣4500億元 #Mandiant #網路資安 #谷歌 #億美 #谷歌雲端 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建築科技新創OpenSpace 身價直逼10億美元 19:192022/03/06 財經 《國際產業》業績亮眼＋展望樂觀 博通盤後漲3％ 11:082022/03/04 財經 《國際金融》世銀火速金援烏克蘭 上看4.6億歐元 15:232022/03/04 財經 業務復甦迅速 優步調升今年首季財測 22:332022/03/07 財經 2月外匯存底5499億美元 連七個月創新高 16:392022/03/04 財經 俄持有陸債約1,400億美元 04:102022/03/04 全球財經 俄烏戰爭烏雲罩頂 新興亞股基金躍吸金王 17:182022/03/07 財經 Grab上市後首次業績慘澹 股價一瀉千里 21:112022/03/04 財經 《國際產業》6年爽賺千億美元 蘋果成為巴菲特的「新可口可樂」 15:572022/03/04 財經 《國際產業》韓SK掏1億美元 投資美環保新創 18:072022/03/08 財經 德2026年前撥2,200億美元 拚工業轉型 11:362022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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