美國叫車軟體公司優步（Uber）調升今年首季財測，預估調整後的稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）可望介於1.3億～1.5億美元，高於先前預估的1億～1.3億美元，原因在於新冠疫情降溫，消費者旅遊、通勤與外出機率攀升，帶動優步業務迅速復甦。