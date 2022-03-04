《金融》逼近5500億美元 2月外匯存底金額再創高 16:312022/03/04 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布111年2月底，我國外匯存底金額為5499.94億美元，再創歷史新高，較上月底增加11.2億美元。 2月外匯存底變動主要因素：1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。 2月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計7103億美元，約當外匯存底129%。 《國際金融》世銀火速金援烏克蘭 上看4.6億歐元 《國際金融》澳盛：俄羅斯大量持有中國債券1400億美元 #億美 #外匯存底 #變動 #月底 #再創高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》惠普上季營收創高 惟恐遭制裁俄流彈打到 12:162022/03/01 財經 蝦皮母企Sea預計 全年銷售額最高91億美元 12:092022/03/02 財經 《國際經濟》韓貿易逆轉順 2月出口增2成優預期 10:342022/03/01 財經 《國際產業》業績亮眼＋展望樂觀 博通盤後漲3％ 11:082022/03/04 財經 《國際產業》獲利超預期＋上修全年財測 惠普企業盤後漲逾2％ 10:512022/03/02 財經 《國際產業》韓國電商扛壩子Coupang 去年營收、虧損雙高 11:082022/03/03 財經 訊連旗下玩美移動第三季赴美SPAC掛牌 估值達10億美元 20:412022/03/03 財經 俄持有陸債約1,400億美元 04:102022/03/04 全球財經 《國際產業》虧得少＋展望俏 Gap盤後飆漲8％ 12:332022/03/04 財經 國銀存款餘額 28個月首衰退 04:102022/03/04 金融．稅務 《國際產業》6年爽賺千億美元 蘋果成為巴菲特的「新可口可樂」 15:572022/03/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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