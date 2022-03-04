央行今公布111年2月底，我國外匯存底金額為5499.94億美元，再創歷史新高，較上月底增加11.2億美元。

2月外匯存底變動主要因素：1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。

2月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計7103億美元，約當外匯存底129%。