財政部將於8日公布2022年2月進出口統計，官員指出，2月適逢九天春節連假，工作日較去年同月雖減少1天，但春燕提前歸來，今年春節出口相當暢旺，2月出口規模達到374.5億美元、年增率約34.8％，超乎財部預期，為我國史上最旺春節月，已達標出口連20紅。

官員分析，我國出口利多包括全球經濟復甦、新興科技應用商機升溫、晶圓代工與原物料價格提高、市場缺工缺料逐步舒緩，還有庫存回補效應等五大因素，從1月進口情況亦可看出廠商積極備料出口情況。

我國2月進口規模為316.4億美元，年增率為35.3％，可說是大幅度成長。官員認為，主要是我國廠商持續引進半導體原料再加工出口，還有國際原物料價格仍居於高檔，推升主要貨品如農工原料（230億美元）、資本設備（51.2億美元）等進口值。

以農工原料而言，2月進口電子零組件79.7億美元為核心項目，其多為半導體業廠商做晶圓代工以再出口。至於我國2月進口資本設備以半導體設備進口值22.3億美元為大宗，顯見伴隨出口衍生需求，我國半導體與自動化設備購置增加帶動進口態勢，以此觀察來說，其進口規模增加有利3月廠商出口。

另按照主計總處預測，2022年全年出口規模上看4,896.4億美元，年增9.7％，挹注全年經濟成長率達到4.42％好表現。

主計總處預估，受惠於全球晶片需求不減，我國2022年第一季至第四季出口規模依序為約1,158.1億美元、1,189.1億美元、1,255.7億美元、1,293.5億美元，單季出口規模破千億元將成為新常態。

至於我國2022年第一季至第四季出口年增率則落在5.7％～18.3％，主要是因為基期偏高，因此出口成長幅度逐季下降。