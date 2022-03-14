日本共同社報導，瑞典智庫發布2017年到2021年的5年間全球武器交易量調查，結果顯示，日本、韓國與澳洲等國武器進口量大幅上升，主因是「認為受到中國威脅的國家變多」。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）今天發表2017至2021年間全球武器交易量調查。

結果顯示，全球武器交易量較前5年減少4.6%，而武器進口量前10名的國家中，有6國位於亞洲與大洋洲地區，包括澳洲、日本、中國與韓國；SIPRI指出，這個地區過去30年來，一直維持著最高的武器進口量水準。

其中，日本的武器進口量名列全球第10，比前5年成長152%。

另外，法新社報導，雖然過去5年全球武器交易量減少，歐洲武器卻增加了19%，歐洲成為新熱點；近來俄羅斯帶來威脅、歐洲各國致力重整軍備後，歐洲武器進口量應會繼續加速。