行政院去年推出五倍券，中央8個部會也祭出加碼券，國民黨立委洪孟楷質疑，振興加碼券使用率過低，但使用期限快到期。對此，國發會主委龔明鑫今表示，先前疫情關係延後消費，政府正在研擬是否延長執行到6月底。

洪孟楷今在立院質詢時表示，8個部會加碼券使用率低，除了經濟部的好食券用了84％，其他的加碼券使用率不到5成，國發會推出的地方創生券甚至只用了9％，代表91％的人領了券沒有去用，去年國民黨苦口婆心「發現金比較實在」，不要設計有門檻的券，行政部門就是不聽。

龔明鑫指出，地方創生券使用率9％是第一波的數據，但春節期間的第二波績效很好，因為上次疫情關係可能影響消費，政府正在研擬延長加碼券執行時效，原訂執行到4月30日，目前研議是否可延至6月底，並要求政府再推出新的措施，刺激消費。

行政院長蘇貞昌強調，發放五倍券後，確實刺激零售業大大成長，五倍券成效非常好，加碼券的使用率還在進步中，會請相關部會進一步盤整。