美國聯準會為對抗通膨，料於3月啟動升息循環，各大企業財務長面對金融環境朝向緊縮有所因應，他們趁利率還在低檔，讓到期債券及早再融資，降低利率走揚及融資成本加重的曝險。

通用汽車、XPO物流公司（XPO Logistics）、牛仔褲製造商Levi Strauss & Co.等美國大企業主管指出，利率將從低點回升，但他們對貨幣政策由鬆轉緊不太擔心。

2020、2021這兩年，美企趁著融資成本低廉提高流動性，緩衝疫情對資產負債表的衝擊。根據數據供應商Dealogic，去年標普500投資級企業發行6344.5億美元債券，進行7266.7億美元聯貸；2020年美企出售9322.8億美元債券，申請4797.7億美元貸款。

旗下擁有Coach 、Kate Spade等時尚品牌的Tapestry Inc.，去年拋售票面利率3.05％、2032年到期的5億美元公司債，償還現有兩種票面利率超過4％的債券。

談到籌資成本增加的時代來臨，Tapestry財務長羅伊（Scott Roe）說:「看到利率的走向，我很高興我們超前部署走在前頭。」

羅伊透露，多虧了再融資，Tapestry可望省下數千萬美元的利息支付。該公司最近幾季的利息成本，從前一年的1900萬美元降到1600萬美元。

知名牛仔褲品牌Levi's，去年將5億美元債券進行再融資。Levi's財務長辛哈（Harmit Singh）指出:「在利率料將走升的環境下，利用當前還在低檔的固定利率不是壞事。」

日本投行瑞穗的美國子公司Mizuho Americas投資級債券資本市場主管薛帕德（Jim Shepard）表示:「利率要脫離歷史低點，但考量到資金成本仍低且市場流動性尚在，現在還不到擔心的時候。」

不過德意志銀行指出，利率走揚對企業的利率成本仍有影響，6200億美元的投資級企業債眼看今年就要到期，另有7700億美元明年到期。