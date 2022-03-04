東南亞最大叫車服務與餐飲外送業者Grab公布上市後首份財報，受到在美國上市成本和吸引司機投資支出龐大所累，第四季虧損擴大且營收銳減，導致3日股價狂瀉將近40％。
受財報低迷衝擊，Grab 3日股價收盤暴跌37％，收在3.28美元。Grab自2021年12月在那斯達克上市迄今，股價崩跌逾73％。
Grab 2021年第四季營收驟減44％，降至1.22億美元，遠遠不及市場預期的1.67億美元。Grab表示，叫車需求自疫情的低點反彈，公司大舉投資吸引司機，以致影響業績。
第四季淨損由一年前同期的6.35億美元擴大至11億美元，Grab歸咎於在美國上市的開銷。Grab 2021年12月借殼上市，成為在美國上市市值最高的東南亞企業。
Grab財務長Peter Oey受訪時表示，司機需求暴增，公司仍在加緊供應步伐。
就部門別來看，Grab的外送部門第四季營收崩跌98％，該部門主要為新加坡和馬來西亞等市場提供美食外送服務。由於疫情趨緩更多民眾外食，衝擊外送需求，加上Grab為維持市場領導地位注資投入激勵措施，拖累該季營收。
此外，占整體營收比重逾八成五的叫車部門，第四季營收萎縮27％。
雖然Grab第四季業績令投資人大失所望，但3日出爐的財報仍有亮點，2021年全年營收攀升44％，至6.75億美元，主要受惠於外送和金融服務業務強勁。
即便Grab第四季嚴重虧損，但Oey在聲明稿表示，Grab在所有核心垂直領域維持領導地位。公司仍然專注於創造獲力，並持續改善部門業務。
2012年成軍的Grab由叫車服務拓展至「超級應用程式」，公司業務橫跨美食外送、行動付款、數位金融和線上保險。
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