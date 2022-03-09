香港國泰航空今（9日）公布2021年全年業績，集團實現收益455.87億（港幣，下同），同比下降2.9％，股東應佔虧損55.27億元，按年大幅收窄74.5％，不派股息。國泰航空公司主席賀以禮預估，客機可載客量將維持疫情前水平約2％，貨機可載貨量也可能降至疫情前水平的三分之一以下。

賀以禮表示，由於去年貨運表現強勁，為集團每月營運現金消耗帶來正面影響，以至下半年大致實現正現金流。他表示，目前港府有關措施讓集團年初面對極具挑戰的營運環境，未來會盡可能維持客運及貨運網路，並在可行情況下盡量增加可載貨量。

對於被港人視為第五波疫情源頭，賀以禮說，向全香港所有受影響人士送上「真摯慰問和殷切關懷」。他稱，單計2021年，國泰機組人員入住檢疫酒店超過6.2萬晚，超過1000位員工曾入住竹篙灣檢疫設施超過1.1萬晚；全年機組人員接受超過23萬次檢測，其中發現16例陽性個案，他們均已完成接種疫苗。