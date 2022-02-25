工業物聯網大廠商研華（2395）25日董事會通過去年財報，稅後淨利衝上82.5億元，年增14％，EPS達10.76元，為掛牌以來首度賺逾一個股本，並決議擬配發8元現金股利，獲利、配息金額雙創新高。

研華2021年合併營收586.22億元，年增15％，營業毛利221.32億元，毛利率37.8％，雖受零組件缺料、漲價影響，較2020年的39.9％下滑，但整體稅後淨利達82.5億元，年增14％，每股稅後盈餘10.67元，年度營收及獲利皆改寫歷史新高紀錄。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，推升研華全年營運締造新猷，整體表現略優於先前預估。去年第四季接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.72，累計2021年BB Ratio則為1.56，整體接單狀況持續暢旺。

陳清熙指出，展望今年，儘管供應鏈的挑戰因素猶在，但研華在組織面、產能面、市場面皆持續進化，企業內部加速數位轉型、提升管理效能，產能擴充計畫也提前完成，加上各主要工業國積極對應氣候變遷的挑戰，帶動工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，具高度信心能充分掌握此波物聯網成長契機，整體營運成長可期。

若以美元表達，研華去年營收20.91億美元，正式突破20億美元大關，年對年成長21％，營運動能強勁。整體營運來看，中國大陸及新興市場最為強勁，年增各別成長32％及47％；北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場呈雙位數高成長。

在各事業群表現方面，工業物聯網事業群（IIoT）、服務物聯網事業群（SIoT）及綜合服務事業（AS+）表現最佳，年對年分別成長29％、27％及27％；而應用電腦事業群（ACG）則呈現小幅下降。

研華25日董事會除通過去年財報外，並決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利8元，維持75％的高配發率；公司將於3月2日舉辦線上法說，進一步說明去年營運成果及未來展望。