永豐金法說報喜，由於2021年獲利創史上新高，2022年股利會比2021年更好！永豐金控（2890）3日舉辦2021年第四季法人說明會，永豐金財務長許如玫透露今年股利政策，她表示，過去二、三年股利配發維持率在六成上下，去年獲利創史上新高，每股盈餘賺1.43元，以過去配發率來看，每股股利有機會上看0.86元，維持現金股利為主。 許如玫表示，過去二年配息率都在六成上下，今年股利配發預計也是相同水準。同時考慮未來資本的需求及股東權益報酬率ROE來看，未來成長獲利有比較大的空間，「今年配息應該會比去年來得高 」，基本上會以現金為主，會提3月董事會通過再做公布。

永豐金控總經理朱士廷則表示，永豐金2021年稅後淨利161.7億元，較前一年度大幅成長32.1％，EPS 1.43元，雙雙創下金控成立以來最佳表現，近3年稅後淨利年複合成長率（CAGR）更達20％，遠優於以銀行證券為主體的同業，表現亮眼。

同時朱士廷亦表示，永豐金控EPS從2018年的0.84元，到2021年已經成長至1.42元，成長幅度達71％；ROE也由6.72％提升至10.15％；；股價淨值比由0.82倍成長至1.14倍。子公司永豐銀行近三年利息淨收益與手續費淨收益複合成長率亦達11％；永豐金證券近3年稅後淨利年複合成長率更高達118％；遠超過同業，2021年對金控的獲利貢獻度已達三成。

子公司永豐銀行2021年自結淨收益307.0億元，較前一年度成長9.9％；稅後淨利113.8億元，較前一年度成長16.6％，近3年淨收益與稅後淨利年複合成長率皆優於同業。永豐銀行總經理莊銘福表示，銀行存款與放款結構皆有改善，活存比54.4％，年增1.8個百分點；利息淨收益因孳息資產量增而續創新高；手續費淨收益在財富管理及放款的帶動下亦創新猷，較去年同期成長6.7％。資產品質保持穩定，第四季逾放比率0.13％，備抵呆帳覆蓋率1026.5％；資本水準強健，第四季底合併資本適足率15.78％，第一類資本適足率12.66％，普通股權益資本適足率10.99％。

永豐金證券2021年自結淨收益140.7億元，較前一年度成長38.1％，稅後淨利48.1億元，較前一年度成長67.3％，皆創歷史新高，ROE 15.55％，近3年稅後淨利年複合成長率高達118％，2021年對金控的獲利貢獻度已經達3成。永豐金證券總經理江偉源表示，相較於2020年，除了經紀手收強勁成長之外，經紀業務市占率提升0.18％、平均融資餘額成長73.9％，亦帶動穩定性收入達123.5億元，年成長38.7％。

朱士廷表示，之前訂定的2019年至2021三年五大經營主軸-強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；深化公司治理、永續發展與風險控管，各項策略主軸執行成效顯現，獲利屢創新高，未來將持續貫徹執行新的策略目標，以提升經營效率及追求永續成長。