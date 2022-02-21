路透社引述專家們表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，中國將在外交上，或許還有經濟上支援俄羅斯，使北京與西方已經緊張的關係進一步惡化，但絕不會提供軍事支持。

報導指出，美國總統拜登日前表示，俄羅斯總統普丁已經決定在幾天內入侵烏克蘭，俄羅斯則否認這一說法。至於中國外交部則一再譴責美國「散布虛假資訊」並製造緊張氣氛，敦促其尊重並解決俄羅斯在安全保障方面的要求。

報導直言，為了顯示團結，普丁在訪問北京期間出席2月4日北京冬奧會開幕式，與中國國家主席習近平共同宣布深化戰略夥伴關係。但如果俄羅斯入侵烏克蘭，將考驗中國將這些支持性話語付諸行動的決心，特別是考慮到中國經常聲明的不干涉外交政策原則。

不過，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘直言，儘管中國和俄羅斯已發展為準聯盟，但這兩個大國的關係遠不是正式聯盟，中國不需要在俄國面臨威脅時派出軍隊。

新加坡拉惹勒南國際研究學院 （S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江表示，就像中國不指望俄羅斯在台灣問題上提供軍事幫助一樣，俄羅斯也不指望中國在烏克蘭問題上提供軍事説明，而且也不需要這樣的説明。

報導稱，中國希望俄羅斯不要入侵烏克蘭。時殷弘表示，在國際社會如此兩極分化的情況下，美國和西方有可能抱團，將俄羅斯及中國同時孤立或制裁。

報導直言，北京也不希望因為俄羅斯入侵烏克蘭而承擔經濟後果，特別是習近平準備展開史無前例的第三個任期的這一年，把穩定放在首位。

時殷弘指出，俄入侵烏克蘭還將表明，中國一再呼籲包括俄羅斯在內的各方和平解決烏克蘭危機，但普丁卻充耳不聞，這使人們對中國作為對話者的有效性產生懷疑。