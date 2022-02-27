戰爭進入第四天，戰場即將逐漸轉移到烏克蘭首都基輔，但根據大陸知名時政類微信公眾號「牛彈琴」分析，俄羅斯也將面對包含軍事戰場、國際輿論、經濟金融等3方面的嚴峻考驗。以軍事方面來說，除美國拜登政府再宣佈向烏克蘭提供額外3.5億美元軍事援助外，德國甚至已決定直接向烏克蘭提供1000枚反坦克武器和500枚「毒刺」級地對空導彈。

國際輿論部分，至少在英語、法語、西班牙語等體系中，毫無疑問都呈現罵俄羅斯的一邊倒狀況，加上YouTube也封鎖包括今日俄羅斯、塔斯社、RIA在內的俄媒在烏克蘭的入口，同時凍結這些俄媒的流量分成；臉書也宣佈禁止俄官方媒體通過平台投放廣告和獲利。

而在經濟金融戰場上，「牛彈琴」表示，這是俄羅斯最大的軟肋而非之一。面對西方國家將俄羅斯剔除出環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球銀行間支付系統，意味這個國家與國際金融絕緣，沒辦法進行正常外貿和投資，要交易只能用現金。在全球化的時代下，意味著這個國家經濟將遭遇滅頂之災。

除了金融外，俄羅斯還將面臨有史以來最嚴厲的經濟制裁，至少數千億美元的俄羅斯海外資產已遭到西方凍結；俄羅斯需要的晶片等高科技產品西方不可能鬆口；甚至法國海軍還在在英吉利海峽扣押了一艘俄羅斯貨船等。

雖然俄羅斯也有反制措施，例如手裡有著歐洲需要的天然氣和石油。但畢竟一邊是占世界GDP一半以上的西方國家，一邊是只占2％的俄羅斯，經濟力量的懸殊將讓俄羅斯承受泰山壓頂的壓力。

「牛彈琴」分析，三個嚴峻考驗最終彙集到一個問題，戰爭還要打多久？對俄羅斯來說，能不能儘快結束戰爭，越快結束，結果越有利；對烏克蘭來說，能不能撐住，撐的時間越長，籌碼就越多。