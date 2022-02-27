西方多國對俄羅斯實施制裁，中國大陸外交部日前表示「制裁從來不是解決問題的根本有效途徑」。但據路透社報導，美國官員認為目前大陸還沒有幫助俄羅斯逃避制裁的跡象。

報導匿名引述拜登政府一位高層官員表示，到目前為止，中國似乎沒有幫助俄羅斯逃避西方對莫斯科入侵烏克蘭而實施的金融制裁，但如果這樣做，將嚴重損害中國的聲譽。

美國及其盟國同意對俄羅斯央行實施制裁，並將俄羅斯主要銀行從環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）的國際金融交易網絡剔除之後，該名官員表示：「最新跡象表明，中國沒有救助」，他補充說：「這表明，就像多年來的模式一樣，中國傾向於尊重美國的制裁舉動」。

該名官員說，最近有報導指中國一些銀行已經停止為從俄羅斯購買實物商品開具信用證，這是一個積極的信號。

報導表示，從2014年莫斯科吞併克里米亞而受西方制裁以來，中俄貿易關係顯著增長，其中一些貿易是以人民幣進行的。從技術上講，西方欲切斷俄羅斯用美元、歐元、英鎊和其他主要貨幣進行交易，但使用人民幣可能不屬於制裁範圍。然而，若中國銀行業者與俄羅斯的銀行、其他受到全面封鎖制裁的個人或實體有業務往來，中國銀行可能面臨制裁，並失去進入美國金融系統的機會。