俄羅斯軍事攻擊烏克蘭的戰事仍在持續，烏克蘭呼籲中方出面斡旋，敦促俄羅斯停火，但中方至今只說，希望雙方保持理性與克制。針對今年大陸的外交政策，大陸國務院總理李克強今天（5日）在政府工作報告中表示，中國堅持獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展道路。有關俄烏戰事，中國採取的最新態度與立場，相信將是下周一王毅外長記者會上的焦點。

今天（5日）上午9點，第十三屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂舉行開幕式，大陸國務院總理李克強向大會做工作報告。

報告前半部，李克強先回顧了去年大陸的外交成就。他說，2021年「中國特色大國外交全面推進，習近平主席等黨和國家領導人通過視頻方式出席聯合國大會、二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議、金磚國家領導人會晤、中國—東盟建立對話關係30週年紀念峰會。」

此外，中國參與的國際活動還有：「中非合作論壇部長級會議開幕式、東亞合作領導人系列會議、亞歐元首會議等重大活動。成功舉辦多場重大主場外交活動、推動構建人類命運共同體，積極發展全球夥伴關係，積極參與全球治理體系改革和建設，推進國際抗疫合作，共同應對全球性問題和挑戰，中國為促進世界和平與發展作出了積極貢獻。」

在報告最後一段，李克強表示，中國「要堅持獨立自主的和平外交政策，堅定不移走和平發展 道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體。推進落實全球發展倡議，弘揚全人類共同價值。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，願同國際社會一道，為促進世界和平穩定與發展繁榮作出新的更大貢獻。」