俄羅斯出兵烏克蘭，引發美國對其實施制裁，限制美製相關產品出口至俄國。俄羅斯遠東聯邦大學學者分析，亦遭美國制裁的華為和中芯國際等中企，可能會幫助俄羅斯規避這些出口限制。

英國金融時報報導，美國先前亦使用相似手法斷絕與中國部分企業的往來，且成效卓著，如今美國希望切斷俄國半數高科技產品進口，以打擊俄國支撐軍事的能力，台積電及英特爾（Intel）等全球電腦晶片業巨頭已表示終止向俄羅斯出貨。

俄羅斯遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）副教授魯金（Artyom Lukin）分析，部分被美國制裁的中國公司，可能會幫助俄羅斯規避這些出口限制。

在瑞典電信業者愛立信（Ericsson）退出俄羅斯市場的同時，華為有空間壟斷俄國電訊設備市場。此外，美國限制晶片出口到俄羅斯，同樣可能會使中國最大晶片代工製造商中芯國際，有機會填補這個空缺。

但美國高層官員則認為，不相信中國會幫助俄羅斯規避美國的制裁，而且中國目前半導體產品生產只占全球供應約16％，單靠中國無法滿足俄國軍方全部所需，尤其是與半導體有關的產品。