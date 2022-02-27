對於英美與歐盟宣布，禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統一事，俄羅斯央行27日發表聲明，俄羅斯擁有必要資源與工具，可維持金融穩定，保障金融領域的業務運轉，目前境內所有銀行目前運轉正常。

據央視新聞報導，2月26日，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣佈禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統。

SWIFT成立於1973年。全球範圍內共有超過1.1萬家金融機構使用SWIFT，系統每日處理的資訊量（即報文數量）超過4200萬條。俄羅斯目前有466家金融機構為SWIFT會員。

把俄羅斯逐出SWIFT系統將是最嚴厲的金融措施之一，會對該國的外貿與國際結算造成重大打擊。屆時，俄羅斯將無法與多數歐洲國家進行能源結算。

烏克蘭總統澤倫斯基指出，將俄羅斯逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）的制裁，俄方將遭受數十億美元損失，「這是入侵烏克蘭的代價」，是重要勝利。

據美媒報導，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統表示，已瞭解美國與歐盟、英國及加拿大關於俄羅斯銀行的聯合聲明，將根據法律指示遵守相關制裁俄羅斯的規定。

而根據中評社報導，俄羅斯央行27日發表聲明，俄羅斯擁有必要資源與工具，可維持金融穩定，保障金融領域的業務運轉，目前境內所有銀行目前運轉正常。