香港新一屆特首選舉提名期將於2月20日展開，3月27日舉行。香港特首林鄭月娥今（15日）示，特首選舉的日程目前會按計劃進行，不過，因應新冠肺炎疫情傳播的最新情況，會持續審視，調整策略，目前難以排除任何的可能性。

被問到是否競逐連任時，林鄭重申，「目前單一目標是領導香港，尋求市民支持抗疫」。

面對香港疫情嚴峻，林鄭指，原則上不反對更廣泛或者全民強制檢測。她表示，當能力有限時，港府要聚焦成效較高的地方工作，但如果檢測能力有所提升，會認真考慮進一步大規模的市民檢測。