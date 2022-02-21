食安爭議再起！台北、台中、台南及嘉義等縣市訂定更嚴格的食安自治條例，卻皆被行政院函告無效，各縣市向司法院提出釋憲申請，將於22日進行言辭辯論。台中市議會國民黨團執行長黃健豪21日與台北市議會黨團聯合舉行記者會，強調依憲法維護社會公益精神，地方政府有權訂定更嚴格自治條例，呼籲大法官要守護中央地方分權的憲政精神，不要成為護航行政院的下屬機關。

黃健豪指出，台中市對於自治條例被行政院函告無效很有經驗，從管制生煤自治條例、萊豬進口到現在日本福島食品進口，中央要開放什麼、解禁什麼？大都用憲法108條來解釋，「牴觸中央母法則無效」，函告地方訂定自治條例無效，這是非常不尊重地方自治精神，踐踏民意的作法。

黃健豪說，22日要召開憲法法庭，不僅是食品安全爭議更攸關中央與地方分權界線。以大法官釋字738號電子遊戲場為例，當時立法目是要電子遊戲場遠離學校，那中央訂定的50公尺就是最低標準，地方自治訂定超過50公尺距離是為社會公益，在未侵犯人民基本權的前提下，訂更嚴格規範並沒有牴觸。

黃健豪表示，面對食安問題行政院卻告訴我們，因中央有相關法令，所以地方政府執行最低標準就好。但食品安全問題，同樣是維護公共安全及國民身心健康等公益，也沒有限制人民的基本權，且是為全民健康公益著想，基於釋字738號的精神，食安涉及公共利益，中央標準應該只是最低規範。

黃健豪認為，加上憲法110條，其實就已經授權地方政府就衛生事項可以自治，不需仰賴行政院的讓步或善意；因此明天的憲法言詞辯論，大法官的決定會重新定義中央與地方的權力分界，也會讓大家知道台灣的地方自治權到底是被保留還是抹去。

黃健豪說，尊重中央政府有權進口及處理國際經貿談判，但產品進入境內即屬於內政事務。以萊豬為例，教育部對學校、國防部對軍隊、衛福部對醫院及長照機構等，很顯然瘦肉精零檢出或禁止食用萊豬是能夠因地制宜做調整，並非是「全國一致」都可以另訂規則要求或加嚴，各地方政府自訂較嚴格且符合食安法「零檢出」原則標準，中央也應尊重！

黃健豪強調，雖然從總統、院長到各部會首長很多法律系畢業的人，但憲法的精神應該是超脫政黨政治，希望真正有權守護憲法、守護中央地方分權的大法官們，能在憲法法庭上扮演好最後防線的角色。