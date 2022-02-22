台北及台南、嘉義、台中等市議會訂立瘦肉精「零檢出」規定遭中央宣告無效後，聲請釋憲，憲法法庭22日上午9點半進行言詞辯論，4議會都由議會代表及律師出庭，關係機關由行政院代表鄧振中、衛生福利部次長薛瑞元及律師出席，辯結後，大法官將擇期宣判。

今天出席的聲請人包括嘉義市議會代表陳龍彥、台中市議會代表謝學洸、台北市議會代表張倉榮、台南市議會代表蔡思德與4議會的委任律師，專家學者包括中研院研究員邱文聰、教授李惠宗、詹鎮榮及副教授林勤富。

辯論重點是《食品安全衛生管理法》授權中央主管機關訂定食品的殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，是否為專屬中央的事項，憲法依據為何？或是為地方自治事項。

各地方自治團體為保障轄區內的人民健康權及當地產業等，是否可以自行訂定不同標準？憲法依據為何？縣市或直轄市自治權限的憲法依據是否相同。

此外，憲法規定，國際貿易政策應由中央立法並執行，如果中央開放進口萊豬，但地方另行訂定自治條例，禁止縣市或直轄市轄區內運輸、販售或使用萊豬，是否違背憲法規定，對外是否會構成違反國際法的貿易障礙。