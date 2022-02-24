被外界視為「侯家軍」的新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣與前市長室祕書吳訓孝今首度合體，一同壓手印宣示，開啟聯合作戰模式，力拚全數進軍議會。（蔡雯如攝）

被外界視為「侯家軍」的新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣與前市長室祕書吳訓孝近期請辭，宣布投入年底市議員選舉。呂家愷今在鶯歌傑作陶藝召開「新北四民」記者會，聯合其餘3人宣布競選理念，並一同壓手印宣示，開啟聯合作戰模式，4人未來將合作跑行程，力拚全數進軍議會。

戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣、吳訓孝分別投入新北新莊、土樹三鶯、新深石坪烏、三蘆市議員選舉。4人今召開記者會時共同製作，新北市民同心圓瓷盤，除了寫下姓名、蓋上手印宣示外，也提出參選四大期許「監督市政 連線不中斷」、「努力做事 全日上線」、「服務市民 連線更有力」、「跨區服務 全面上場」，希望利用彼此豐富的市府歷練，好好為地方發聲，一同進軍議會。

其中，呂家愷也邀請到鶯歌知名陶藝業者傑作陶藝董事長許元國站台。許元國也送上馬克杯祝福，他表示，只要是願意為地方做事的人，他都相當支持，但站在市民立場難免會質疑，從市府副發言人角色轉換成市民代言人，是否能有力監督。

對此，4人也一口同聲稱，離開市府後就抱著好好監督的決心，也把新北市長侯友宜的私人行程回收了，沒有任何市府資源，參選後絕對會秉持著愛之深、責之切的精神，強力監督市府團隊，一切公平公正公開，也不希望靠口水戰宣傳，未來也會一起跨區跑行程，希望集結彼此的力量，讓年輕人被看見。

雖然4人皆聲稱不是侯家軍，但也不排斥侯友宜站台支持。戴湘儀說，市長過去是他們的長官，這是不爭的事實，市長願意幫忙也非常樂意，年輕人除了需要勤跑地方，若有任何母雞、願意幫忙的前輩，他們都非常歡迎，他們也真的非常需要幫忙。吳訓孝表示，任何力量願意支持，他們都歡迎，也希望透過長者的提攜，給年輕人機會。