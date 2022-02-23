國民黨21日宣布高雄市政府前副發言人白喬茵、TVBS前主播柳采葳將擔任黨發言人，兩人分別要爭取高雄市左營、楠梓選區及台北市中山、大同選區的議員提名。對此，同黨的台北市議員秦慧珠向黨主席朱立倫喊話，批評此任命違反黨務中立，對同選區候選人不公平，且參選議員必須經營基層，但兼任發言人必須天天上媒體為黨辯護，兩份工如何同時做好做好滿？

秦慧珠昨在臉書指出，柳采葳、白喬茵2位美女主播願意替黨喉舌，她樂觀其成，但是這2位一邊擔任黨發言人，一邊參與年底的議員提名初選，自己就很有意見。「因為這樣的任命完全違反黨務中立，對於和她們同選區的其他候選人可說是極度不公平！」

秦慧珠說，依據過去各政黨的慣例，如果有擔任黨職者想要參選公職或是民代，必須先離職或停職再參選，以確保競爭機制的公平。前主席江啟臣在正式參選連任黨主席之際，也是遵守規則請假由他人代理黨主席，以免「主席兼候選人」。另一方面，新北市長侯友宜今年也栽培不少「侯家軍」，身邊的發言人也都是請辭後參選，儘管如此避嫌，同黨候選人仍有微詞。

秦慧珠直言，反觀柳采葳、白喬茵，黨中央是讓她們兩位辭去媒體職務後，先進黨部當發言人，佔據此職位獲得大量曝光率，等待初選機制啟動後，再憑藉曝光換取高民調，進而帶職參選市議員。她認為，競選地方議員經營基層雖說是各憑本事，但勤跑肯定是不二法門，而兼任發言人必須天天上媒體為黨辯護，「這兩份工作要如何同時做好做滿？」

秦慧珠說，白喬茵、柳采葳將挑戰的這兩個選區，除了現任議員外，據悉都有不少新人正在備戰初選，尤其是左楠區，報載7位新人將投入此區的初選，其中有3位都擔任過前市長韓國瑜的發言人，黨內初選激烈可見一斑，但7位新人中只有白喬茵獲聘為「國民黨發言人」，可以天天開記者會、上電視、佔據網路新聞與主席同框等等，對其他的新人來說，實在是不公平。

最後，秦慧珠砲火對準朱立倫，「而這樣的不公平，卻是朱主席造成的，朱主席說不要內鬥，但是不公平的機制或人事安排，是否也助長黨內的反彈，導致內鬥的原因呢？」