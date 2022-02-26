新北市政府3名副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣與市長室祕書吳訓孝，農曆年後陸續請辭，宣布參選新北市議員，不過有民眾發現，三重區永盛公園內的市政電子看板卻還繼續播送著戴、呂、蔡擔任副發言人時錄的新年影片惹議，再度引發藍綠口水戰，三重區公所回應，里長忘了將影片下架，今已即刻撤除，同時並清查全區83座戶外電子看板，並無相關情事。

三重區公所進一步說明，因影片內有介紹春聯、福袋，有過年喜氣，里長選擇播放是為提醒民眾到里辦公室領取春聯，但年後卻忘了撤掉，強調區公所絕無要求各里播放這支影片。

市議員擬參選人卓冠廷今酸稱，原來，市政府的電子看板就是「侯家軍」的競選看板，短短半年內，侯家軍在當市府副發言人時拍廣告，該拍的該錄的做完後，就辭掉市府副發言人職位，然後當時拍攝的市政廣告繼續大力用公家資源播送，等於早就在用人民納稅錢幫侯家軍鋪路參選。

新北市議員葉元之則反擊卓冠廷表示，民進黨用中央資源搞選舉，希望民進黨參選人可以一同譴責，例如行政院小編做圖攻擊在野黨，或是新北市議員參選人利用立法院長資源跑選舉。至於卓冠廷，在鶯歌看板掛的鋪天蓋地，把鶯歌特色從陶瓷產業變成卓冠廷照片，嚴重影響新北市容，資源再多也不該為所欲為，希望他可以節制。