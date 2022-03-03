臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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行政院長蘇貞昌昨日（2）下午接見美國前參謀首長聯席會議主席穆倫訪團一行人，蘇致詞時強調，雙方從各方面交流，堅守自由民主普世價值等國應團結合作。不過蘇接見拜登特使團的影片刊出後，湧入大批網友留言，多數都是認為美方別有所圖或嘲諷蘇的「掃把論」。

蘇貞昌表示，俄羅斯入侵烏克蘭，正是威權體制國家對鄰國侵略，許多人把這情況比喻大陸對台灣可能採取行動，拜登總統在此時派前主席游穆倫等訪團抵台，讓國人強烈感受到，美國拜登總統、兩黨對台美關係堅若磐石的深刻印象，以及重視台灣區域和平、維持台海穩定的決心和努力。

蘇貞昌指出，1日在國會質詢時，國民黨立委以香港回歸中國與烏克蘭狀況為例，說戰爭很可怕、美國不會幫助等，質疑台灣子弟力量不夠，但看到烏克蘭79歲老奶奶拿著木槍要保衛國家、體育明星特別跑回國、選美皇后脫掉比基尼衣服穿上軍裝，足見其保衛國家的決心，「一定因為他們有這種決心捍衛自己的國家，感動了世界讓大家幫忙」。

蘇貞昌接見拜登特使團的影片引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《TVBS少康戰情室》與臉書相關連結留言，留言數約有一百則：「掃把已經很厲害了，幹嘛還要跟美國買武器？」「跟美國買掃把？」「美國人沒有出兵烏克蘭，結果跑來台灣了」、「還敢在這大放厥詞」。