美國總統拜登昨(8)日宣布新的制裁措施，禁止從俄羅斯購買石油和天然氣。路透社報導，根據路透社/易普索(Reuters/Ipsos)7日及8日間進行的民調顯示，縱使石油價格將會上漲，仍然有多數美國民眾願意支持拜登的石油禁令，以捍衛烏克蘭。

民調顯示，拜登對俄羅斯的石油禁令獲得了兩黨選民的支持，在民調中，約8成的受訪者表示美國不應該在俄入侵烏克蘭期間購買俄出產的石油。儘管在目前美國平均油價已經來到歷史新高，每加侖約4.17美元。

在民調中，有63%的受訪者表示，為了捍衛另一個民主國家，在天然氣與石油上多付出代價是值得的；有三分之二的受訪者表示，願意為油價多付出1美元，但持這個觀點的民主黨選民多於共和黨選民。

更有73%的受訪者表示，即使會與俄羅斯直接發生衝突，他們也支持美國及北約(NATO)盟國在烏克蘭上空設置禁航區，以保護烏克蘭人免受空襲；但北約從一開始就否決了這項計畫。

最近幾週以來，拜登的危機處理獲得了更好的評價與更多的支持，在最新的民意調查中，拜登的支持率為 45%，高於俄羅斯入侵前的34%。

另一項路透社/易普索調查顯示，不贊成拜登擔任總統的比例從一週前下降了5%，從54%至 49%，這是自去年12月以來首次低於 50%。拜登的支持率自去年8月以來一直低於50%，但從上週開始，拜登的支持率從43%升至 45%。

美國期中選舉將於2022年11月8日舉行，將改選眾議院435席、參議院100席以及39州的州長，一般視為拜登的期中考。