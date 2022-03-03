臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

副總統賴清德昨日（2）接見美國特使團，希望美國在印太地區推動的「四方安全對話」，台灣也可加入共同運作。美國政界曾質疑他的台獨立場，他也趁機重申，台灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，「沒有人會進行挑釁的動作」。此言論引發熱議，網友紛紛反問賴「不是台獨工作者嗎？」質疑其言行前後有出入。

特使團昨天上午拜會蔡英文總統後隨即會晤賴清德。賴期盼訪團協助台美簽訂BTA，及協助台灣加入CPTPP，讓台灣不被排除在民主經濟聯盟之外，「這不僅是經濟合作策略，也是現階段非常重要、具有區域和平穩定需求的經濟戰略」。

賴清德的台獨立場曾引發美方質疑，賴強調，事實上，台灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，台灣的前途由2300萬人決定，「沒有人會進行挑釁的動作」。

賴清德「台灣的名字叫中華民國」、「沒有人會進行挑釁的動作」相關言論，在網路引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》相關連結留言：「他不是台獨工作者嗎？」「台獨們玻璃心都碎了，看來建國無望了」、「你不是台獨工作者嗎？」、「中華民國是外套，內衣是塔綠班」、「台獨金孫見選民說謊話！」