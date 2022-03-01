烏俄戰火持續延燒，為了抵禦俄軍入侵，烏克蘭人勇敢反擊，讓普丁「4日滅烏」的美夢破碎。近日一段影片在網路上流傳，一名烏克蘭男子在路邊發現地雷，為了減少烏軍行進時的危險，他竟叼著菸、徒手拆除地雷，大膽的行為讓網友全都看傻了。

A Ukrainian in Berdyansk spotted a mine on the road and didn't wait around for a bomb disposal unit - at great risk to life and limb, he removed the mine, clearing the way for the Ukrainian military. pic.twitter.com/iC9ZTrixlC — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) February 27, 2022

推特帳號「The New Voice of Ukraine」在2月27日分享這段38秒影片，事發地點為別爾江斯克（Berdyansk），一名男子行經當地某個路段時，意外發現路邊有一顆地雷，由於遲遲等不到拆彈部隊前來，他只好親自動手，冒著生命危險徒手拆除地雷，以減少烏克蘭軍隊行進時的危險。

從畫面中可以看見，男子伸長手臂，緩慢地向前移動，試圖維持身體的穩定性，以免「驚動」隨時都可能爆炸的地雷，他小心翼翼地走過馬路，最後進入右側樹林深處，一直到影片結束前，男子都沒有將地雷放下。

影片曝光後瞬間引發熱議，截至目前為止觀看次數已經超過257萬，網友們都相當佩服男子的勇氣，同時有人也注意到他的嘴裡竟還叼著一根菸，大家紛紛笑說：「拆地雷都不忘要抽菸，這絕對會變成經典影片」、「不是所有英雄都會穿斗篷，也有抽菸的」、「烏克蘭人每天都在展現他們驚人的勇氣」、「有人跟我一樣好奇，他什麼時候才要把地雷放下嗎？」。

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