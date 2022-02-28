這捕蟹影片好神奇，網友看3小時都不膩！網路上流傳一段抖音（TikTok）影片，1名女子在河邊徒手抓螃蟹，展現俐落技術捕蟹、綁蟹，但胸前碎花洋裝的領口過程中卻不斷打開，露出裏頭豐滿傲人上圍，網友笑說「哇塞！這螃蟹真的很有肉」、「這對蟹螯真肥美」、「連長輩都請來抓螃蟹真不應該」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1則近日瘋傳的抖音（TikTok）影片，影片中1名女子身穿低胸碎花洋裝在溪邊捉螃蟹，只見她身手敏捷一把抓起巨大螃蟹後迅速地用竹籐纏繞螃蟹，繞過幾圈螃蟹後就順利固定，但影片的「焦點」卻絕非螃蟹，而是女子胸前。

網路上流傳一段抖音影片，1名女子在河邊徒手抓螃蟹，展現俐落技術捕蟹、綁蟹，但胸前碎花洋裝的領口卻不斷打開，露出衣內豐滿傲人上圍。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片中女子彎下腰處理螃蟹時，低胸洋裝因領口較鬆，竟直接露出裏頭飽滿的上圍，只見女子胸部相當豐滿，2顆渾圓球體就在衣服內若隱若現，不過女子有穿內衣並未錄露點，而捕蟹過程還渾然不知春光外洩，拍攝者則不斷驚呼；該抖音帳號為majhibro7，而臉書PO文者笑說「會抓蟹的女生好厲害」。

其他網友留言「這對蟹螯真肥美」、「連長輩都請來抓螃蟹真不應該」、「抓個螃蟹我看了三個小時」、「哇塞！這螃蟹真的很有肉」、「真的很厲害，讓我看從南港展覽館，看到頂埔」、「好大的螃蟹，好兇」、「這4個鐘頭的單手抓螃蟹影片，真的很無聊」、「我也好想抓」、「這麼大！？被夾到一定受不了」、「哪裡有螃蟹」。