大陸男團「至上勵合」成員劉洲成在2015年時宣布結婚，卻在隔年就爆出對妻子家暴，2017年其妻以家暴為由向法院訴請離婚，表示男方在婚後對她施暴，甚至把她打到流產，雖劉洲成曾發聲明否認，但仍招來負面批評，而他自此背負「家暴男」醜名，但這幾年卻是不斷換女友，日前劉洲成官宣新戀情，疑似女友的女子竟稱自己是「新沙包」，讓網友大傻眼怒問：「很有趣嗎？」。

劉洲成在上月28日於抖音上傳了一支影片，是一名穿著紅衣的女子在翩翩起舞，而他過去也曾為前女友拍過這樣的影片上傳，因此影中人懷疑是他的新歡，讓人傻眼的是，女方竟然在評論區留言：「大家好，我是新沙袋」，似乎是在呼應劉洲成過去家暴老婆的事件，他也在這則留言底下回應「尷尬笑」「狗頭」、「拳頭」三個表情符號。

劉洲成及新女友的留言對話，很快引發網友關注，多數人都覺得非常荒謬，紛紛留言痛批「換成自己被打的時候千萬別出來哭」、「不要禍害別人」、「跟一個有暴力傾向的人在一起還能玩哏，真是絕配」，因負評爆發，如今那條爭議留言已刪除。

關於劉洲成之前的家暴案，是他的前妻林苗於2017年5月發表離婚聲明，痛訴自2015年9月結婚以來，共遭劉洲成6次家暴，最嚴重的一次導致她流產，因此在2016年2月心死簽字離婚，之後劉洲成懺悔求原諒，林苗心軟在1個月後又復婚，但不久後又遭家暴，林苗才終於心死，於2017年5月提出離婚訴訟。

對於前妻的控訴，劉洲成反咬女方在懷孕期間對他家人不理不睬，兩人因此大吵，「你又要走，又要捶打自己的肚子，說要把小孩打掉，我只能攔在門口，任你瘋狂砸、瘋狂扔」，更說前妻曾失控拿剪刀揚言自殘，劉洲成情急之下叫來她與前夫生的大女兒，試圖透過孩子對林苗親情喊話，但事後他對此感到自責，覺得不該讓女兒看到這殘忍的一幕。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980