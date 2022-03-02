有時和喜歡的人告白，對方如果沒有直接拒絕，卻又沒有答應，兩人到底還有沒有機會發展下去？星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，摩羯座、白羊座、處女座、獅子座、巨蟹座在曖昧時只要不果斷拒絕，就代表還有機會，摩羯座本來就很被動，白羊座則是想試探對方，處女座和巨蟹座則是需要長時間觀察才能下決定，獅子座則要看私底下約不約得出去來判斷。

▍1.摩羯座

摩羯座面對感情很理性，如果沒有興趣，他的表現會非常明顯，刻意畫清界線，一句曖昧的話都不會說。如果他喜歡對方，願意發展下去的話，他會被動等待對方的出球，然後丟出好球給對方接，看彼此的發展是怎麼走下去，所以不拒絕的被動，是摩羯座的模式。

▍2.白羊座

白羊座喜不喜歡一個人，可以明顯感覺得到，只差他沒直接說出口而已，但白羊座如果喜歡對方，其實會很主動，所以他們不拒絕，有時候是希望對方展現誠意，看看對方在知道彼此喜歡的狀況下，會怎麼對待他、疼愛他。雖然白羊座可以很主動，但卻還是會用一種不拒絕的態度去試探對方，是因為他們很在乎對方夠不夠在意自己，因此會用這種以退為進的方式。

▍3.處女座

處女座對一個人的評價是用加分法去算的，對方若達到心目中基本的標準，就是50分起跳，然後他們會仔細觀察，隨時調整分數，一段時間的加加減減後，他們就會知道自己想要什麼。所以，處女座的不拒絕代表你真的有機會，但你還在考察期的意思，端看你的表現，來決定往後的發展了。

▍4.獅子座

獅子座很喜歡受矚目、被崇拜的感覺，所以不太會拒絕別人，不過其實他們很懶惰，如果只是要展現魅力，而不是真的喜歡對方，只要該表現的場合結束了，你私下要約他就難如登天，如果公開場合或私底下約他們都很簡單，那就非常有機會了。

▍5.巨蟹座

巨蟹座面對曖昧對象的感受落差很大，他可能今天感覺很普通，但明天會因為這個人做了什麼事讓他覺得溫暖，分數又忽然大大拉高，所以他們的不拒絕就是一種機會。他們不確定這個人是否值得交往時，就不會直接拒絕，然後偷偷觀察對方，所以一段時間後，他們就會清楚知道要不要跟這個人在一起。

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