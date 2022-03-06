想進入一間公司，勢必要經過面試，不少面試官會透過問題來考驗應試者的臨場反應。大陸一名女子面試時，突然被面試官要求去幫忙買奶茶，當下她並沒有出現驚慌失措的反應，也沒有傻傻答應，而是以冷靜的態度拒絕，未料竟順利被錄取。

根據陸媒報導，這名女子才剛畢業沒多久，是個社會新鮮人，經過努力地投履歷後，總算收到了一間公司的面試邀請。到了面試當天，起初的問答都十分正常且順利，面試官先問她：「職場生活需要具備良好的溝通技巧，你認為你的溝通能力怎麼樣？」，她立刻自信地回答，認為自己十分擅長溝通。

沒想到下秒面試官竟不按牌理出牌，詢問她和工作毫無關係的問題，「既然這樣，幫我買一杯奶茶回來，可以嗎？」，女子聽到問題後先是愣了一下，但很快就反應過來，以冷靜且有禮貌的態度拒絕對方，「很抱歉，我拒絕了您，可是我今天是來面試的，而不是過來幫您買東西，我認為我做什麼事情都要一心一意，既然是來面試的，那就應該把面試的事情先談好」。

面試官聽完以後不但沒有生氣，反而露出滿意的微笑，「你雖然拒絕了我，但是你做到了作為一個職場職員該有的素養跟態度」，同時面試官也認為女子的臨場反應能力很不錯，最終決定錄取她。