面試是求職必經的過程，為了留下好印象，求職者必須表現自己的專業技能和應對能力，但偶爾面試官也會提出「奇葩要求」，讓求職者相當錯愕。大陸一名網友日前到物流公司應徵，未料人資竟發給他一把鋤頭，要所有求職者當場挖洞，讓他相當困惑。

根據《紅星新聞》報導，這名網友李志（化名）日前接到成都物流公司的面試電話，於是前去面試，當天的求職者共有30位，分別應徵不同的職位，包含用戶營運、客服、文案編輯等，隨後所有人被分成3組，每10人一組，先後接受3個面試環節。

第一個環節為基本面試，人資會依照求職者的履歷、專業能力提問；第二個環節則是現場測評，一行人被帶到樓下戶外，人資發給每個人一把鋤頭，每一小組負責一小塊地，並要求組員輪流上前挖洞、翻地，而人資就圍繞在他們周邊觀察；最後一個環節，他們又被帶回會議室，並且讓求職者就剛才的挖地環節互相評價，李智表示，當下雖然是個很嚴肅的場合，他卻一直很想笑。

這段經歷很快就在網路上爆紅，引發網友熱烈討論，不少人都對這種奇葩的面試方法感到十分驚奇。大陸媒體也採訪到這間物流公司的人資，對方透露這是公司老闆很喜歡的面試方式，稱作「環境面試法」，主要是透過讓求職者待在特殊的環境中，觀察他的應變能力和適應能力，「如果求職者不願意挖地，說明這個人適應能力不強」。