生活中有人天生善良，待人十分友善，即便受到傷害也認為對方並不是故意的，但也有人的善良是有限度的，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，即便個性善良，但是有人觸動到底線，他們也會狠心到底。

▍天蠍座

天蠍座神祕色彩濃厚，人們都覺得他們不好惹，但其實他們內心相當善良，只是為了避免被欺負，會展現剛硬的一面，是典型的刀子嘴豆腐心。不過天蠍座的善良並非盲目的，一旦發現眼前的人不值得他們同情，就會立刻切換到無情模式，拒絕任何的情緒勒索。

▍雙魚座

雙魚座天生善良，對任何人都十分友善，但也因此經常受到傷害，滿腹委屈的雙魚座在不被理解的情況下，心裡累積了很多的抑鬱和悲觀情緒，時間久了不僅情緒起伏很大，整個人也很容易變得極端。

▍摩羯座

摩羯座不擅長和別人打交道，但是善良的他們看見身邊親友遇難時，會毫不遲疑的伸出援手，不過當他們受到傷害時，強烈的自我保護意識會讓摩羯座變得既冷漠又心狠手辣，誰來勸都沒用。

▍天秤座

天秤座的善良是與生俱來的，不過有時候卻善良得讓人心疼，儘管受傷之後的天秤座對那些傷害自己的人還是保持友善，但他們的心底早已築起一座高牆，從此之後有多遠閃多閃，最好此生不再有任何交集。

▍水瓶座

水瓶座非常博愛，對每個人都十分寬容，也因為懂得忍耐和克制，不會正面與人起衝突，除非有人踩到他的底線，他們就會翻臉無情，整個人流露出「生人勿近」的氣場，從此和對方劃清界線。