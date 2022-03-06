每個人都是抱著美好的憧憬去談戀愛，即便分手也都是有理由的，不過並非每個人分手都會給出解釋，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，想分手時一句話也不多說，莫名其妙就把另一半給甩了，經常讓人恨得牙癢癢。

▍白羊座

白羊座追求刺激和新鮮感，如果他們覺得你有趣，就會花很多時間去討好你、追求你，所以當他們莫名其妙對你提出分手時，是因為跟你在一起沒有任何新鮮感了，並且很快就會移情別戀，重新追求能帶給他快樂的人。

▍處女座

處女座渴望一段穩定的戀愛，不過如果你整天在他們身邊聒噪、並且不停招惹麻煩，心累的處女座就會什麼也不想多說，直接把你給甩了，因為他們認為，與其每天這麼累，不如自己一個人還樂得輕鬆。

▍天秤座

天秤座其實是現實主義者，當初之所以會和你在一起，是因為覺得你能帶給他們幫助，讓他們在生活或是事業上少奮鬥一點，所以一旦他們認為你沒有利用價值了，就會默默把你甩開，再找一個能夠給自己更多助力的人。

▍雙魚座

雙魚座很容易動心，一旦看中了對方的某個特點就會頓時陷入愛情，並且愛得無可自拔。但是雙魚座一旦又被某人吸引，就會立即移情別戀，無論你再怎麼討好和挽回，雙魚座不愛就是不愛，並且一句話都不說就直接把你給甩了。