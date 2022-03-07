有些人對待感情特別認真，他們不會輕易展開一段關係，也不會在開始後隨便放棄。星座運勢網站「星座上上簽」點名3大星座，一旦愛上就會不離不棄，並且盡自己最大的力量去呵護對方，遇到任何困難也不會輕言退縮。

▍處女座

處女座相當死心眼，對待感情非常執著，不過一開始他們並不會特別投入，也不抱過多希望，或是非你不可的心態，直到時間一長，感情越來越穩定之後，處女座的內心才會愈發堅定，甚至為了跟你在一起，打破自己不少原則。只因為處女座知道，兩個人在一起並不容易，中間經歷了不少磨合，自然懂得珍惜。

▍天蠍座

天蠍座重視感情，對於另一半的要求很高，沒辦法和自己不愛的人在一起，也有許多現實考量，所以不容易踏入一段關係。不過如果一旦愛上，可以用「不離不棄，生死相依」來形容，就算之後遇見更好的對象，他們也會覺得缺少了什麼，寧願跟你廝守到老，也不會輕易離開。

▍巨蟹座

巨蟹座不離不棄的前提是對方是否給足了安全感，一旦做到這點，巨蟹座真的很忠誠，尤其是巨蟹女相當癡情，不到無可奈何，不會輕易放手。此外，巨蟹座很嚮往安定的生活和感情，因此一旦有了值得珍惜的對象，他們就會對另一半產生依賴，不敢想像離開對方的日子該如何過下去。