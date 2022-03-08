研華(2395)今年2月營收46.73億元，年增29.13%、月減13.19%，續創同期新高。累計研華前二月合併營收達100.57億元，年增23.71%，前二月營收也寫下同期新高紀錄。主要係EIoT產品線出貨高峰已過所致，符合本土投顧法人先前預估，不過，法人預估，3月營收表現優於2月和去年同期，第一季營收亦與去年第四季歷史高點相去有限，此外，近期研華接單狀況仍佳，今年第二季、第三季訂單無虞，預估2022年營收逐季增加，且下半年旺季效應較過往顯著，故法人維持對研華買進的投資建議，目標價434元。

投信不離不棄、連日買進，周二研華翻紅小揚，守住350元關卡。

由於多數客戶自第一季開始透過長單以確定產品交期，故2021年各季新接訂單金額均超過7億美元，即使零組件缺料導致部分訂單出貨進度落後，單季營收仍接連創新高，且接單/出貨比均超過1.5倍(過去研華接單/出貨比的平均值為1.1倍 )。去年第四季新接訂單金額達9.71億美元，接單/出貨比為1.72倍，第一季接單狀況仍佳，研華預估接單/出貨比為1.32~1.35倍，換言之，今年第二季、第三季訂單仍不虞匱乏，雖然缺料問題尚在，部分上半年的訂單將延後至下半年出貨(研華原本預計於上半年入帳的業績將有8~10%受此影響)，然而，法人認為，2022年研華的營收仍逐季增加，且下半年的旺季效應因訂單遞延出貨而較過往顯著。

雖然第一季營收展望不及去年第四季，但預估與去年第四季的歷史高點相去有限。近期研華接單狀況仍佳，今年第二季、第三季訂單無虞，預估2022年營收逐季增加，且下半年旺季效應較過往顯著，故本土投顧法人維持對研華買進的投資建議，目標價434元。