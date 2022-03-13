高價集團股價修正一段後，力拚重振雄風，富邦投顧指出，信驊（5274）2021年第四季財報符合預期，看好本季營收有季增空間，給予「買進」投資評等。

信驊日前公告2021年第四季自結財報，營收10.3億元，季增9.8％、年增48％，毛利率為66.2％，較前季增加0.7個百分點，每股純益為12.22元，符合市場預期。富邦投顧指出，因上半年客戶需求強勁，信驊第一至第二季訂單已確立，看好營收將逐季成長。

法人指出，信驊2022年遠端管理晶片（BMC）產能已分配完畢，信驊期望從台積電爭取更多的晶圓代工產能支援，研究機構維持先前預估，研判2022年BMC出貨量為1,570萬顆、年增20％。

雖然新CPU平台包含英特爾的Sapphire Rapids，以及超微（AMD）的Genoa量產時間遞延至第三、四季，因近期信驊已開始出貨新平台測試訂單，持續增加AST 2600比重，法人提出，目前公司預估2022年底目標AST 2600占BMC出貨比重為15～20％。過去伺服器新平台一個世代為六至八年，新平台滲透率逐年拉高，有助於信驊單位售價提高。

富邦投顧認為，2023年起雲端伺服器架構轉變，將帶動BMC市場規模增速高於整體伺服器產業，每年雲端伺服器出貨量年成長10～15％，估計2023年在新應用與新客戶架構帶動下，信驊BMC出貨量年增19％，成長性高於整體伺服器與雲端市場。