台股今(18)日追價力道不足，權值股台積電(2330)、聯發科(2454)及航運股開局乏力，央行無預警升息1碼，新台幣早盤一度大升2角，金融族群搶鏡，尾盤多檔大型金控新光金(2888)、中信金(2891)等股更獲爆量敲進，金融指數站穩1800點，台股尾盤總計拉抬37點、爆出逾710億元，激勵台股收漲8.3點、報17456.52點，成交量3612.23億元；台股周線翻紅、本周指數漲191點。

台股儘管昨跌深反彈站上年線，化解長線翻空疑慮，但短線仍面臨上檔月均線反壓及跳空缺口，台股目前來到區間上緣，上方仍有頭部壓力，未來若能突破17478頸線位置，形成雙底，有機會挑戰17700的套牢區。

大型權值股震盪居多，惟電子股資金比重回到5成4，台積電(2330)開平壓回，收跌0.17%、報581元，依舊站穩短均；聯電(2303)整場多震盪於平盤附近，尾盤獲拉抬收小漲0.2元；聯發科(2454)震盪小跌，最低觸955元，尾盤翻紅拉高小漲0.1%，另外，國巨(2327)宣布減資2成，股價應聲下跌近5%。

高價股中，股王矽力-KY(6415)衝高後漲幅收斂，最高衝上3400元，收漲逾4%；股后信驊(5274)小漲0.17%；大立光(3008)經過之前三天的貼息走勢後，今日股價表現不俗，展開強勢填息氣勢，大漲逾2%。

油價又衝高拉升航運行情，貨櫃三雄卻全數走跌，長榮(2603)減資持續不得股民心，大跌近4%，陽明(2609)跌逾2%、萬海(2615)跌近3%。航空股華航(2610)跌約2%，長榮航(2618)小跌作收。

升息循環啟動，央行無預警升息1碼，金融股一枝獨秀，台中銀(2812)、聯邦銀(2838)漲逾2%，中信金、國票金(2889)均漲逾1%，高雄銀(2836)、中再保(2851)、第一保(2852)、開發金(2883)、新光金(2888)等收紅。

分析師表示，烏俄持續進行談判，戰事干擾雖淡化，但不確定性仍高。聯準會宣布升息1碼，今年預計升息7次且最快5月啟動縮表，鷹派言論符合市場預期，全球股市跌深後出現強勁反彈。只是考量大陸疫情升溫，深圳緊急封城，加上通膨居高不下，勢必影響消費。在操作反彈的配置上可提高電子比重，技術面站穩短天期均線及營收表現佳的個股逢低布局，另外。近期日本地震，部分工廠有短暫停工、留意相關族群如半導體、矽晶圓、記憶體、被動元件的影響。