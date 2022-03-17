投信連續31天買超台股創紀錄，加上台積電(2330)昨(3/16)秒填息、聯發科(2454)又宣布配息73元稱冠上市，電子股擁利多題材，受惠先前股價回檔深，搶短機會浮現，台股掛牌的3檔半導體ETF，新光臺灣半導體30 ETF(00904)，富邦台灣半導體 ETF(00892)，中信關鍵半導體ETF(00891)聯袂走揚，漲幅均逾3個百分點。

新光投信投資管理處主管吳文同表示，今(3/17)台股大漲，電子傳產攻守易位，具高成長、低估值電子族群有望吸引資金搶進，又以半導體類股最具反彈契機。

如果小資族搶進台灣半導體股，除購買高價半導體零股外，不妨透過台股半導體主題型ETF直接布局，目前上述3檔ETF的1張價格在1.4萬元左右。以新光臺灣半導體30 ETF(00904)為例，擁有台積電、聯發科、聯電等市值前30大的半導體股，最大成份股台積電占30.31%，聯發科占第二大約15.71%。

而中信關鍵半導體ETF(00891)最大持股也是台積電，持股比為19.6%，其次為聯發科19%，聯電則有10%。

至於富邦台灣半導體ETF(00892)最大持股也是台積電，持股比為24.6%，其次為聯發科的7.4%，聯詠則為6.86%。