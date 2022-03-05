有些女生長得很普通，但呆萌可愛的模樣，就是會讓男生保護慾爆棚，忍不住想好好呵護她。運勢命理網站「靈匣網」點名，天蠍座、巨蟹座、處女座、金牛座的女生，天生惹人憐愛，總是能輕易激起男生的保護慾。

第一名：天蠍座

天蠍座女生吸引異性的能力似乎是天生自帶的。大概是因為天蠍對愛情的執著，大部分的男生在遇到神秘的天蠍座時候，不僅會想探索未知的秘密，更會產生想要一輩子都保護這個人的衝動，寧願放棄一切，也要守護對方。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的人是出名的愛哭，和男生認識的初期，一臉梨花帶雨自然會讓男生十分心疼，不由自主地就想要保護好對方。但是如果真的在一起之後，男生發現巨蟹座還是那麼愛哭，甚至變本加厲的哭，恐怕是會承受不住的。

第三名：處女座

處女座天生不愛解釋，尤其是遇到了自己覺得不重要的人。所以處女座常常會遇到無理取鬧的人，這樣的情況下，怎麼能不讓人產生保護慾呢？一個柔弱的妹子，在遇到委屈還獨自承受的時候，是最容易讓男生產生保護慾的。

第四名：金牛座

金牛座的女生除了對好吃的東西相當敏感之外，對愛情的嗅覺也很靈敏，對於金牛座來說，食色性也，所以吸引異性這樣的事情，金牛座可是很在行的，什麼楚楚可憐完全不在話下，想要激起男生保護慾也是很簡單的事情。